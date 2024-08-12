У ВР розповіли, які терміни і норми можуть зʼявитися у оновленому законі про гендерну рівність

Україна має оновити законодавство щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виконавши одну з умов на шляху до ЄС. Чинний закон прийнятий ще у 2005 році, і він не враховує ні євроінтеграційного курсу України, ні мілітаризації суспільства, яка стало результатом збройної агресії РФ.
Про це завила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
За її словами, в рейтингу The Global Gender Gap Report Україна, який визначає індекс гендерного розриву, Україна у 2023 році посіла 66 місце з 146 країн. Рейтинг показує гендерну різницю в доступі до тих чи інших ресурсів й можливостей в окремій країні. Вимірювання відбувається за чотирма ключовими групами: економічна участь і кар’єрні можливості, освіта, здоров’я і виживання, політичні права і можливості.
"Примірно, але ще у 2017 Україна у цьому рейтингу посідала 61 місце. Це говорить про погіршення дискримінаційних настроїв щодо статі в останні роки", - повідомила Шуляк.
Вона додала, що серед показників, які вказують на наявність проблеми дискримінації в Україні, вже традиційно називають:
Нардепка зазначила, що Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” в Україні було прийнято ще в 2005 році, але з тих пір він суттєво застарів. Відповідно, наразі його необхідно максимально "осучаснити".
Йдеться про:
Серед змін, зокрема, удосконалення термінів "сексуальні домагання" і "насильство за ознакою статі". Крім цього, пропонується ввести такі поняття як "гендерна культура", "сексизм", "гендерний аудит", "принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" тощо.
Всі ці зміни мають не меті:
"Разом з членами робочої групи під головуванням уповноваженої уряду з питань гендерної політики, які займалися підготовкою напрацювань щодо цих змін, ми розраховуємо, що відповідний законопроєкт буде зареєстровано наприкінці вересня - початку жовтня. Хотілося б, щоб до кінця року його було прийнято за основу", - резюмувала очільниця партії "Слуга народу".
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