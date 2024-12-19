ВР підтримала законопроєкт, який дозволяє подаватись на "єВідновлення" без довідки з БТІ

Депутати очікують, що ухвалити законопроєкт остаточно можна буде вже на початку 2025 року.

Шуляк пояснила, що досить розповсюдженою була ситуація, коли власники зруйнованого житла не могли податись на "єВідновлення" через те, що заздалегідь не внесли своє житло у ДРРП. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло, але тепер отримувати витяг з БТІ буде необовʼязково.

За її словами, житло, право власності на яке оформлене після 2013 року, у ДРРП зареєстровано автоматично. Але житло, придбане раніше, громадянам потрібно було вносити у ДРРП самостійно.

"Багато українців про це просто не знали. Тому, щоб отримати компенсацію, їм потрібно було отримати витяг про право власності у БТІ. Але у деяких, на жаль, не поодиноких випадках БТІ або у зоні бойових дій, або фактично зруйноване, а архіви з нього вивезти не встигли. Тому і отримати витяг було неможливо. А значить підтвердити право власності можна було лише через суд. Відтак, ще влітку ми зареєстрували законопроєкт №11440, який дозволяє пройти процес верифікації без суду. Сьогодні його нарешті підтримали у першому читанні, тож сподіваюся, що на початку року ми матимемо остаточно ухвалений закон", - наголосила Шуляк.

Документ, пояснила вона, передбачає, що реєстратори та нотаріуси зможуть вносити дані до ДРРП на підставі належно оформлених паперових правовстановлювальних документів без потреби верифікації інформації від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено або вони були знищені.

"У законопроєкті пропонується створити перелік таких БТІ, аби власники нерухомості, які свого часу реєстрували своє право власності у цих установах, могли звернутися до державного реєстратора або нотаріуса і внести відомості до ДРРП, маючи на руках паперові правовстановлювальні документи", - зауважила Олена Шуляк.

Крім цього, повідомила вона, після остаточного ухвалення законопроєкту №11440, зможуть подаватись на компенсацію громади, які не могли внести відомості до ДРРП шляхом звернення до державного реєстратора або нотаріуса через відсутність доступу або фізичне знищення архіву бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Шуляк також підкреслила, що наступним кроком має стати розблокування можливості подаватись на компенсацію громадянам, чиє зруйноване житло знаходиться на ТОТ - наразі дії Уряду мають бути спрямовані на пошук фінансування цих виплат.