ВР обратилась к Еврокомиссии и ЕП с просьбой ускорить получение членства Украины в ЕС
Руководство Верховной рады, главы депутатских фракций и групп обратились к президенту Европейской комиссии и председателя Европейского парламента с просьбой ускорить процедуру получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляку.
"Убедительно просим Вас содействовать скорейшему получению положительного заключения Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата в качестве начального шага до ускоренного прохождения процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной", - говорится в обращении.
Руководители украинского парламента, председатели депутатских фракций и групп убеждены, что решение Европейского Союза о безотлагательном вступлении Украины в ЕС станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в его борьбе за свободу, демократию и европейские ценности.
Шуляк отмечает, что более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС.
"За последние годы наша страна сделала очень много для того, чтобы стать частью ЕС, а комплексный анализ достигнутых целей Соглашения об ассоциации показал, что они соответствуют копенгагенским критериям. Думаю, пришло время предоставить Украине статус кандидата. Это будет начальным шагом к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в ЕС. Украина заслужила этот статус. Особенно в нынешнее время, когда стала щитом для Европы, который защищает всех от кровавого оккупанта", - подчеркнула она.
Ранее мы писали о том, что Украина рассчитывала на поддержку со стороны стран-участников ЕС относительно своего членства в ЕС на саммите в Версале 11 марта. За два дня до саммита президент Украины Владимир Зеленский провел телефона разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого стороны затронули вопросы членства нашей страны в ЕС.