ВПО стали повноправними членами приймаючих громад: деталі закону

Внутрішньо переміщені особи відтепер стали повноправними жителями у приймаючих громадах. Новий закон закріплює права ВПО на участь у місцевому самоврядуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена України Дмитра Лубінця.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування" (реєстр. № 7283 від 13.04.2022), який закріплює поняття "житель громади" та визначає, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) є жителями тієї громади, де вони фактично проживають.
Цей закон відкриває перед внутрішньо переміщеними особами нові можливості для участі в житті громад. Відтепер вони можуть:
Ці нововведення сприяють інтеграції ВПО у приймаючі громади, надаючи їм право голосу в питаннях, які стосуються їхнього нового місця проживання.
Закон також зобов’язує громади розробити власні статути, спрощує механізми подання місцевих ініціатив та заохочує залучення молоді до управління місцевими справами.
"Ця ініціатива - однозначно важливий крок для зміцнення місцевої демократії і сприяє адаптації ВПО у громадах за допомогою їхньої активної участі у місцевому самоврядуванні", - наголосив омбудсмен.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Сума становитиме 450 гривень на місяць.