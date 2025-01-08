ВПО стали повноправними членами приймаючих громад: деталі закону

Внутрішньо переміщені особи відтепер стали повноправними жителями у приймаючих громадах. Новий закон закріплює права ВПО на участь у місцевому самоврядуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена України Дмитра Лубінця.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування" (реєстр. № 7283 від 13.04.2022), який закріплює поняття "житель громади" та визначає, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) є жителями тієї громади, де вони фактично проживають.

Нові права для ВПО

Цей закон відкриває перед внутрішньо переміщеними особами нові можливості для участі в житті громад. Відтепер вони можуть:

брати участь у загальних зборах громади;

долучатися до планування та розподілу місцевого бюджету;

проводити громадські оцінювання роботи місцевих органів влади;

брати участь у громадських слуханнях, публічних консультаціях та роботі дорадчих органів.

Ці нововведення сприяють інтеграції ВПО у приймаючі громади, надаючи їм право голосу в питаннях, які стосуються їхнього нового місця проживання.

Покращення місцевого самоврядування

Закон також зобов’язує громади розробити власні статути, спрощує механізми подання місцевих ініціатив та заохочує залучення молоді до управління місцевими справами.

"Ця ініціатива - однозначно важливий крок для зміцнення місцевої демократії і сприяє адаптації ВПО у громадах за допомогою їхньої активної участі у місцевому самоврядуванні", - наголосив омбудсмен.