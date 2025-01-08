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ВПЛ стали полноправными членами принимающих общин: детали закона

Украина, Среда 08 января 2025 10:00
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ВПЛ стали полноправными членами принимающих общин: детали закона Фото: Новый закон о правах ВПЛ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Внутренне перемещенные лица отныне стали полноправными жителями в принимающих общинах. Новый закон закрепляет права ВПЛ на участие в местном самоуправлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно народовластия на уровне местного самоуправления" (рег. № 7283 от 13.04.2022), который закрепляет понятие "житель общины" и определяет, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) являются жителями той общины, где они фактически проживают.

Новые права для ВПЛ

Этот закон открывает перед внутренне перемещенными лицами новые возможности для участия в жизни общин. Отныне они могут:

  • участвовать в общих собраниях общины;
  • участвовать в планировании и распределении местного бюджета;
  • проводить общественные оценки работы местных органов власти;
  • участвовать в общественных слушаниях, публичных консультациях и работе совещательных органов.

Эти нововведения способствуют интеграции ВПЛ в принимающие общины, предоставляя им право голоса в вопросах, касающихся их нового места жительства.

Улучшение местного самоуправления

Закон также обязывает общины разработать собственные уставы, упрощает механизмы подачи местных инициатив и поощряет привлечение молодежи к управлению местными делами.

"Эта инициатива - однозначно важный шаг для укрепления местной демократии и способствует адаптации ВПЛ в общинах с помощью их активного участия в местном самоуправлении", - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, что Кабинет министров утвердил порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Сумма будет составлять 450 гривен в месяц.

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Внутренне перемещенные лица
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