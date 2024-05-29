Впливають на безпеку водія та пасажирів: лайфхаки для безпечної їзди у темну пору доби

Певно, кожен водій зустрічав такого колегу, який стверджував, що більше полюбляє їздити вночі: мовляв, машин менше, швидкість вище, та й цінний денний час на дорогу не витрачається. Але подібна самовпевненість аж ніяк не гарантує такому “нічному драйверу” повної безпеки – хоча б тому, що є купа об’єктивних чинників, які погіршують умови руху у темряві.

Але важливо інше – те, що у вдумливого водія є можливість зробити свої нічні поїздки більш безпечними. Наші підказки, основані на досвіді бувалих колег, стосуються, власне, лише двох напрямків, які і визначають безпеку нічних маршрутів: водій повинен максимально добре бачити все навколо себе і його так само добре мають бачити інші.

Перевірити фари і ліхтарі

Не поспішайте критикувати фари власного авто за застарілу конструкцію і за слабке світло. По-перше, всі джерела світла на серійних автомобілях проходять сувору сертифікацію і визнані придатними для освітлення дороги. А по-друге, якщо машина давно вже не нова, фари треба перевірити на силу світлового потоку і відрегулювати їхній промінь.

Причиною слабкого світла можуть бути старі лампи, затерте чи мутне скло (насправді це пластиковий ковпак), пошкоджене дзеркальне покриття рефлектора. Слід визнати, що в деяких випадках ремонт неможливий або нерентабельний, і фари доведеться замінювати повністю, що може боляче вдарити по гаманцю.

Також слід переконатись, що всі габаритні вогні вашого авто світяться належним чином. Зокрема, вони повинні мати однакову яскравість і колір, інакше інші водії можуть помилитися з оцінкою відстані до вас і випадково наздогнати на темній дорозі (не вдаючись до теорії оптики, нагадаємо, що саме наявність двох ліхтарів дає спостерігачеві змогу оцінити відстань до машини).

І ще один нюанс відносно регулювання фар: неправильно виставлений промінь не тільки гірше освітлює дорогу, а й засліплює інших водіїв, як зустрічних, так і попутних (через дзеркало). Відтак засліплений водій може помились з дистанцією чи інтервалом і скоїти ДТП з вами.

Помити скло

Здавалося б, дрібниця, на яку в нічних поїздках звертають увагу далеко не всі водії – стан лобового скла. Воно, перш за все, має бути чистим, і не тільки без відвертого бруду, а й без тонкого шару пилу і без жирного нальоту. Треба розуміти, що справа тут не стільки в тому, що за забрудненнями може сховатись якісь об’єкт на дорозі. А в тому, що кожна зайва частинка на склі, навіть окрема засохла комаха, викликає передчасну втому очей водія.

Крім того, забруднення, навіть ті, що не помітні вдень, починають заважати вночі. Через них у світлі зустрічних фар на лобовому склі "проявляються" яскраві плями, які створюють ефект засліплення. Якісне очищення скла миючим засобом вирішує цю проблему, але не забувайте, що скло треба мити з обох сторін.

Тримати розумну швидкість

Недосвідчених і надто впевнених у собі (і у своїй машині) водіїв нічний рух легко вводить в оману: протягом багатьох кілометрів і цілих годин машина без зупину несеться вперед. Зустрічні авто ввічливо перемикаються на ближній, знаки добре відбивають світло, свіжа розмітка вказує межі проїзної частини… І здається ніщо не завадить продовжувати такий швидкий і впевнений рух і далі. Але раптом у світлі фар з’являється якась перешкода, скажімо, некваплива вантажівка без задніх ліхтарів. І тоді з’ясовується, що зупинитись машина не встигає, тому що промінь її фар набагато коротший, ніж потрібний гальмівний шлях. І все, маємо ДТП.

Якого можна було б уникнути, якби водій тримав таку швидкість, для зупинки з якої вистачило б тієї доріжки, яку висвітлюють попереду машини її фари. Так, ця швидкість більшості з нас здається дуже малою, але спитайте про неї у тих колег-водіїв, хто мав щастя вижити після нічної аварії.

Якщо коротко

Остання порада, щодо розумної швидкості, – найважливіша. Якими б досконалими не були фари, чи навпаки, яким би подряпаним-затертим не було лобове скло – все впирається в те, за скільки метрів водій в реальній ситуації побачить перешкоду. І відповідно як ця відтань буде співвідноситись з гальмівним шляхом його автомобіля. А взагалі, якщо машина часто використовується для далеких поїздок у нічний час, важливі для таких маршрутів системи та елементи треба тримати у відмінному стані. Крім вищезгаданого, маються на увазі також, скажімо, склоочисники, коректор фар та їхній омивач, ефективна кліматична установка та інші речі, які поліпшують оглядовість і зменшують утому водія, сприяючи його концентрації на дорозі.