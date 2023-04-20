ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прорідили лави ППО. У Росії під Тулою перевернувся в кювет ЗРК С-400 (відео)

Новость на русском →
Тула, Четвер 20 квітня 2023 20:46
Прорідили лави ППО. У Росії під Тулою перевернувся в кювет ЗРК С-400 (відео) Фото: в Росії ЗРК С-400 вилетів в кювет (doblest.club)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 квітня, в Росії під Тулою перевернувся в кювет зенітно-ракетний комплекс С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо, за даними російських пропагандистських ЗМІ, водій не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно він не постраждав.

"Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою - в районі села Прудне. Вартість машини - близько 13 млрд рублів", - повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, як можна "прорідити" засоби ППО Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Естонія схвалила новий пакет допомоги для України
Естонія схвалила новий пакет допомоги для України
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни