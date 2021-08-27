ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Впервые за восемь месяцев. В США число COVID-госпитализаций превысило 10 тысяч

Новина українською →
США, Пятница 27 августа 2021 10:03
Впервые за восемь месяцев. В США число COVID-госпитализаций превысило 10 тысяч Фото: в США число COVID-госпитализаций превысило 10 тысяч (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах число госпитализированных с COVID-19 превысило 100 тысяч. Это самый большой показатель за последние восемь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что последнюю неделю в больницы страны госпитализируют в среднем по 500 человек.

Так, более 95% койко-мест в реанимации в настоящее время заняты в Алабаме, Флориде и Джорджии.

Такой рост связывают со вспышкой нового штамма "Дельта", когда количество заражений новым вариантом коронавируса резко выросло с июля.

Отмечено, что в США также зафиксировали рекордное количество госпитализаций детей с "Дельта"-штаммом.

Указано, что в штатах Калифорния, Флорида и Техас около 32% от общего числа зараженных в больницах составляют дети.

Стоит отметить что в США рекордное количество COVID-госпитализаций зафиксировали 6 января, когда больничные койки были заняты 132 051 пациентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пандемия коронавируса Коронавирус "Дельта"
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне