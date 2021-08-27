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Вперше за вісім місяців. У США число COVID-госпіталізацій перевищило 10 тисяч

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США, П'ятниця 27 серпня 2021 10:03
Вперше за вісім місяців. У США число COVID-госпіталізацій перевищило 10 тисяч Фото: у США число COVID-госпіталізацій перевищило 10 тисяч (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах число госпіталізованих з COVID-19 перевищило 100 тисяч. Це найбільший показник за останні вісім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що останній тиждень в лікарні країни госпіталізують в середньому по 500 осіб.

Так, понад 95% ліжко-місць в реанімації в цей час зайняті в Алабамі, Флориді та Джорджії.

Такий ріст пов'язують зі спалахом нового штаму "Дельта", кількість заражень новим варіантом коронавірусу різко зросла з липня.

Зазначено, що в США також зафіксували рекордну кількість госпіталізацій дітей з "Дельта"-штамом.

Вказано, що в штатах Каліфорнія, Флорида і Техас близько 32% від загального числа хворих у лікарнях складають діти.

Варто зазначити що в США рекордну кількість COVID-госпіталізацій зафіксували 6 січня, коли лікарняні ліжка були зайняті 132 051 пацієнтом.

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