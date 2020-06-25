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Впервые в Украине сертифицировано жилое здание по стандарту BREEAM!

Новости » Пресс-релизы     25.06.2020 - 14:11
Впервые в Украине сертифицировано жилое здание по стандарту BREEAM!

На рынке жилой недвижимости об этом декларировали многие девелоперы, однако ENSO вместе с лицензированным оценщиком MCL (https://mcl.kiev.ua) и Accredited Professional Натальей Наумовой это действительно сделали

К этому времени, в Украине только офисные здания сертифицировались в соответствии с требованиями экологических стандартов. Стоит отметить, что ЖК DIADANS получил престижный сертификат экологического и энергоэффективного строительства по схеме BREEAM International New Construction. Выбранная схема сертификации говорит о том факте, что проектной группой были реализованы лучшие доступные технологические решения в полном объеме на этапе проектирования здания.

Международный стандарт экологического строительства BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) является наиболее популярным, независимым и широко используемым в Европе методом оценки качества и экологичности объектов недвижимости. Автором стандарта является организация BRE Global (Великобритания). За двадцать девять лет существования стандарта более чем 550 000 зданий получили соответствующие сертификаты. Более того, мировой и европейский опыт строительства свидетельствуют, что "зеленая" сертификация строительства является абсолютной нормой, а в некоторых странах - принята на государственном уровне. "Зеленая" сертификация является гарантией обеспечения безопасности для окружающей среды, безопасности и комфорта для пользователей зданий, использования качественных строительных материалов, а также сокращение эксплуатационных расходов за счет высокой энергоэффективности и сберегательного использования ресурсов.

Впервые в Украине сертифицировано жилое здание по стандарту BREEAM!

Основными преимуществами сертификации по стандарту BREEAM для инвесторов, девелоперов и проектировщиков являются:

- позиционирование на рынке как авторов зданий и сооружений с минимальным воздействием на окружающую среду;

- снижение эксплуатационных расходов за счет использования энергоэффективного оборудования и энергомоделирования объекта;

- повышение качества рабочей и жилой среды;

- гарантия, что при строительстве объекта применялись технологии, соответствующие основным принципам устойчивого развития (sustainable development)

- внедрение инновационных решений, минимизирующих воздействие на окружающую среду;

- соответствие корпоративным и организационным экологическим целям.

BREEAM является универсальным методом оценки экологичности объектов недвижимости, поскольку учитывает национальные особенности региона, где реализуется проект, а также местные строительные правила и нормы. Так, в процессе сертификации жилого комплекса DIADANS рабочей группой компании MCL в тесном сотрудничестве с BRE Global были определены направления развития строительной отрасли Украины и утверждены весовые значения для категорий оценки жилых зданий в соответствии с требованиями BREEAM.

Рынок зеленого строительства в Украине только формируется. В Украине практически отсутствует стандарт качественного и энергоэффективного строительства. Каждый строит на свой лад. Имплементация стандарта BREEAM в Украине позволит обеспечить высокий уровень качества построенных объектов. Стандартизация жилья, коммерческой и производственно-промышленной недвижимости положительно повлияет на строительную отрасль в Украине, ускорит энергетическую независимость нашей страны, убежден руководитель компании MCL, Николай Герасименко. Девелоперы и застройщики, которые более знакомы с мировым рынком недвижимости перенимают опыт соседних стран, внедряют технологии чтобы выделить свой проект среди конкурентов.

Компания MCL - лидер рынка экологической сертификации в Украине. Сейчас компания проводит сертификацию жилых комплексов, торгово-развлекательных центров, инновационного парка и промышленного завода.

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