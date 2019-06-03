Впервые в турнирах УЕФА для сборных будет использована система видеоповторов

В Лиге наций впервые в истории турниров УЕФА для сборных будет использована система видеоповторов (VAR). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что она будет применяться в первом финальном турнире с участием Англии, Португалии, Швейцарии и Нидерландов, который стартует 5 июня.

В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR.

Напомним, ранее по итогам жеребьевки определились пары соперников в полуфинале Лиги наций.