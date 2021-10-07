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Впервые программу водородных испытаний прошло газовое оборудование украинского производства

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Украина, Четверг 07 октября 2021 18:43
Впервые программу водородных испытаний прошло газовое оборудование украинского производства Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Региональная газовая компания успешно завершила программу водородных испытаний шкафных газорегулирующих пунктов, которые производят заводы RGC Production во Львове и Днепре. Все тесты на пяти специальных водородных полигонах проходили под наблюдением специалистов Бюро Веритас - мирового лидера в сфере аудита, сертификаций и испытаний.

Об этом сообщает пресс-служба РГК.

"Все тестируемые модели шкафных газорегулирующих пунктов (ШГРП) производства RGC Production успешно прошли полный цикл испытаний водородных и готовы к работе с газоводородными смесями с 20% содержанием водорода. Каждый этап тестирования был проведен под наблюдением экспертов Бюро Веритас, которые дали положительное заключение", - говорится в сообщении.

По данным специалистов консалтинговой компании НГБИ, которая является координатором научного водородного консорциума, ШГРП от RGC Production во время тестирования на газоводородной смеси из 20% водорода и на природном газе продемонстрировали идентичные показатели работы.

"Это первое газораспределительное оборудование украинского производства, готово к надежной и безопасной доставке газоводородных смесей непосредственно к потребителям. Уже сейчас есть спрос на такую продукцию в Европе, и с каждым годом потребность в Н2ready технике растет. Водород и другие синтетические газы в смеси с природным газом становятся базовым энергоносителем переходного периода до полной имплементации положений Green Deal к 2050 году", - сказал Станислав Казда, директор по стратегии развития и руководитель водородного проекта РГК.

Испытания Н2ready моделей ШГРП от RGC Production прошли в период с 25 августа по 22 сентября 2021 года на водородных полигонах РГК в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях. В пресс-службе отметили, что все модели изготовлены на заводах RGC Production в Львове и Днепре и оснащены сертифицированными H2ready регуляторами Pietro Fiorentini (Италия).

Модели Н2ready ШГРП от RGC Production:

Модель

Мощность (пропускная способность), куб. м / час

Тип 2

до 50

Тип 3

до 75

Тип 4

до 120

Тип 5

до 250

Тип 6

до 350

"В начале испытаний каждый экземпляр ШГРП прошел продувку инертным газом. Затем были проведены тесты с использование природного газа, и только после этого использовали газоводородную смесь из 20% водорода", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на пяти полигонах РГК были проведены следующие тесты:

  • Внешняя проверка герметичности: в течение 12 часов природный газ, а затем газоводородная смесь находились в ШГРП под рабочим давлением. В это время все его элементы и комплектующие находились под приборным контролем на предмет утечек.
  • Внутренняя проверка герметичности: контроль состояния ШГРП под рабочим давлением природного газа, а затем газоводородной смеси при изменении расхода газа, сначала - в сторону увеличения, затем в сторону уменьшения расхода газов.
  • Проверка падения давления на газовом фильтре: контроль газового фильтра ШГРП на перепады давления при максимальном давлении природного газа, а затем газоводородной смеси.
  • Проверка предохранительно-запорных клапанов: на ШГРП постепенно повышали давление природного газа, а затем газоводородной смеси до срабатывания предохранительного клапана.

"В ноябре Н2ready модели ШГРП от RGC Production будут представлены на международной выставке Enlit Europe в Милане в рамках подготовки к экспорту в страны Европы", - говорится в сообщении.

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РГК Газ Водородная энергетика
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