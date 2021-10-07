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Вперше програму водневих випробувань пройшло газове обладнання українського виробництва

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 18:43
Вперше програму водневих випробувань пройшло газове обладнання українського виробництва Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Регіональна Газова Компанія успішно завершила програму водневих випробувань шафових газорегулюючих пунктів, які виробляють заводи RGC Production у Львові і Дніпрі. Всі тести на п'яти спеціальних водневих полігонах проходили під наглядом фахівців Бюро Верітас - світового лідера в сфері аудиту, сертифікацій і випробувань.

Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Усі тестовані моделі шафових газорегулюючих пунктів (ШГРП) виробництва RGC Production успішно пройшли повний цикл водневих випробувань і готові до роботи з газоводневими сумішами з 20% вмістом водню. Кожен етап тестування було проведено під наглядом експертів Бюро Верітас, які дали позитивний висновок", - йдеться у повідомленні.

За даними фахівців консалтингової компанії НГБІ, яка є координатором наукового водневого консорціуму, ШГРП від RGC Production під час тестування на газоводневій суміші з 20% водню і на природному газі продемонстрували ідентичні показники роботи.

"Це перше газорозподільне обладнання українського виробництва, готове до надійної і безпечної доставки газоводневих сумішей безпосередньо до споживачів. Уже зараз є попит на таку продукцію в Європі, і з кожним роком потреба в Н2ready техніці зростає. Водень й інші синтетичні гази в суміші з природним газом стають базовим енергоносієм перехідного періоду до повної імплементації положень Green Deal до 2050 року", - сказав Станіслав Казда, директор зі стратегії розвитку і керівник водневого проекту РГК.

Випробування Н2ready моделей ШГРП від RGC Production пройшли в період з 25 серпня по 22 вересня 2021 року на водневих полігонах РГК в Житомирській, Харківській, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях. У прес-службі зазначили, що всі моделі виготовлені на заводах RGC Production у Львові і Дніпрі та оснащені сертифікованими H2ready регуляторами Pietro Fiorentini (Італія).

Моделі Н2ready ШГРП від RGC Production:

Модель

Потужність (пропускна здатність), куб. м/год

Тип 2

до 50

Тип 3

до 75

Тип 4

до 120

Тип 5

до 250

Тип 6

до 350

"На початку випробувань кожен екземпляр ШГРП пройшов продування інертним газом. Потім були проведені тести з використання природного газу, і тільки після цього використовували газоводневу суміш з 20% водню", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, на п'яти полігонах РГК були проведені наступні тести:

  • Зовнішня перевірка герметичності: протягом 12 годин природний газ, а потім газоводнева суміш перебували в ШГРП під робочим тиском. В цей час всі його елементи і комплектуючі перебували під приладовим контролем на предмет витоків.
  • Внутрішня перевірка герметичності: контроль стану ШГРП під робочим тиском природного газу, а потім газоводневої суміші при зміні витрати газу, спочатку - в бік збільшення, потім - в сторону зменшення витрати газів.
  • Перевірка падіння тиску на газовому фільтрі: контроль газового фільтра ШГРП на перепади тиску при максимальному тиску природного газу, а потім газоводневої суміші.
  • Перевірка запобіжно-запірних клапанів: на ШГРП поступово підвищували тиск природного газу, а потім газоводневої суміші до спрацьовування запобіжного клапана.

"У листопаді Н2ready моделі ШГРП від RGC Production будуть представлені на міжнародній виставці Enlit Europe в Мілані в рамках підготовки до експорту в країни Європи", - йдеться у повідомленні.

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