UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Впервые после операции "Страж стен": Израиль обстреляли из сектора Газа

Автор: Анастасия Рокитна

В сторону Израиля вновь начались обстрелы, выпущена первая ракета из сектора Газа. Сирена раздалась в Сдероте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NEWSru.co.il.

На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле.

Была задействована система ПРО "Железный купол". ЦАХАЛ заявил, что была сбита ракета, запущенная из Газы.

"Предварительные данные: сирена была (включена, - ред.) в городе Сдерот и в районе сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отметим, "Страж стен" - это антитеррористическая операция, которая проводилась с 10 мая 2021 года до 21 мая 2021 года. Как известно, из сектора Газа запустили ряд ракет по Израилю, на что израильская армия начала военную операцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильСектор Газа