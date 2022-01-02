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Впервые в новом году. Боевики откроют КПВВ "Еленовка": как он будет работать

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Воскресенье 02 января 2022 20:51
Впервые в новом году. Боевики откроют КПВВ "Еленовка": как он будет работать Фото: завтра оккупанты откроют КПВВ "Еленовка" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 3 января, оккупационные власти откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. Он будет работать с 8:00 до 15:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Боевики назвали условия, по которым будет осуществляться пересечение линии разграничения:

  • необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР";
  • сдать бесплатный экспресс-тест на COVID.

В случае отказа от тестирования необходимо заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. При положительном результате теста - человека направят в больничный стационар на обсервацию.

При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории.

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Донбасс КПВВ Еленовка
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