Впервые в новом году. Боевики откроют КПВВ "Еленовка": как он будет работать
Фото: завтра оккупанты откроют КПВВ "Еленовка" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
В понедельник, 3 января, оккупационные власти откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. Он будет работать с 8:00 до 15:30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Боевики назвали условия, по которым будет осуществляться пересечение линии разграничения:
- необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР";
- сдать бесплатный экспресс-тест на COVID.
В случае отказа от тестирования необходимо заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. При положительном результате теста - человека направят в больничный стационар на обсервацию.
При этом для выезда с неподконтрольных территорий нужно иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории.