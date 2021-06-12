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Впервые с начала пандемии. Грета Тунберг возобновила климатические забастовки

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Швеция, Суббота 12 июня 2021 06:30
Впервые с начала пандемии. Грета Тунберг возобновила климатические забастовки Фото: на забастовке было немного людей из-за коронавируса (twitter.com/GretaThunberg)
Автор: Даша Харченко

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг провела в пятницу, 11 июня забастовку в рамках начатой инициативы "Пятницы за будущее" (Fridays for Future). Это первая забастовка с начала пандемии коронавируса.

Об этом Тунберг написала в своем Twitter.

Акция состоялась у здания парламента Швеции. В забастовке приняли участие немногие. Как пояснила Тунберг, это чтобы не нарушать коронавирусные ограничения.

11 июня на забастовку вышли и школьники в других странах мира. В частности, в Кении, Индии, Финляндии, Марокко, Турции, Уганде, Великобритании и др.

Кроме того, в Британии, где сейчас проходит саммит стран G7, несколько сотен экоактивистов организовали свою акцию протеста с призывом лидеров государств принять немедленные меры для преодоления экологического и климатического кризиса.

Напомним, в университете Винчестера в Британии появился памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Установка памятника стоила более 33 тысяч долларов

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