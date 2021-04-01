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За 33 тысячи долларов. В Британии появился памятник Гретте Тунбер

Новина українською → Великобритания, Четверг 01 апреля 2021 06:17
За 33 тысячи долларов. В Британии появился памятник Гретте Тунбер Фото: памятник Гретте Тунберг (instagram.com/iltalehti/)
Автор: Даша Харченко

В университете Винчестера в Британии появился памятник шведской эко-активистке Гретте Тунберг. Она прославилась в 2019 году.

Об этом сообщает ВВС.

Установка памятника стоила свыше 33 тысячи долларов. Это вызвало недовольство среди студентов, которые считают памятник "тщеславным проектом".

Вместе с тем президент студенческого союза Винчестера Меган Болл заявил, что Гретта является "фантастическим образцом для подражания для всех, как человека, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах".

За 33 тысячи долларов. В Британии появился памятник Гретте Тунбер

Фото: instagram.com/rajatkhosla

Напомним, что экологическая активистка Гретта Тунберг прославилась на весь мир после эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Благодаря этому выступлению авторитетный журнал Time признал Гретту "человеком года".

Вместе с тем в декабре 2019 года Гретта Тунберг оказалась в центре скандала после поездки в поезде по Германии. Так, в своем Twitter шведская активистка заявила, что ей пришлось путешествовать по этой стране на полу поезда ICE 74. На этот факт обратили внимание сами представители компании-перевозчика - немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

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