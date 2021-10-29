ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Впервые в истории: в Украине чиновника отправили в тюрьму, несмотря на соглашение со следствием

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 13:36
Впервые в истории: в Украине чиновника отправили в тюрьму, несмотря на соглашение со следствием Фото: ВАКС одобрил первый приговор по соглашению с реальным лишением свободы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Антикоррупционный суд (ВАКС) одобрил первый приговор по соглашению с реальным лишением свободы. До этого подобные соглашения приводили исключительно к условным срокам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кто получил первый такой срок после сделки со следствием

8 октября Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, назначив наказание в 3,5 года лишения свободы бывшему руководителю филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Согласно приговору, осужденный также лишен права занимать определенные должности на 3 года и должен уплатить штраф.

"Это первый в истории ВАКС приговор, где в соответствии с соглашением о признании вины, лицо осуждено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок", - сообщили в НАБУ.

В чем виноват чиновник

По данным обвинения, в течение ноября-декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ" организовал отгрузку зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам.

Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти 15 млн гривен, которое принадлежало ГПЗКУ.

Во время расследования, чиновник признал свою вину и согласился на сделку со следствием. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря сделке ему назначили наказание вдвое меньше за максимальное - три с половиной года.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад