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Впервые в истории: Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020

Автор: Анастасия Рокитна

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио. Украинка одолела итальянку Камилу Джорджи в 1/4 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Большого тенниса Украины.

Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

В активе Элины Свитолиной 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинта из 11.

На счету Камилы Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 2.

Элина Свитолина впервые в истории попадет в полуфинал на Олимпийских играх.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио. В матче 1/8 финала она взяла верх над гречанкой Марией Саккари.

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Элина СвитолинаОлимпиада 2020