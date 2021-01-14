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Впервые в истории США: спикер Конгресса подписала объявление второго импичмента Трампу

Вашингтон, Четверг 14 января 2021 03:56
Впервые в истории США: спикер Конгресса подписала объявление второго импичмента Трампу
Фото: Нэнси Пелоси (twitter/golos-ameriki)
Автор: Артур Родивилов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ему вменяется подстрекательство к восстанию, связанную с нападением сторонников президента на Капитолий.

Об этом сообщает CNN.

Она отметила, что в среду, 13 января, Палата представителей продемонстрировала, что "никто не стоит выше закона, даже президент США".

По словам Пелоси, Трамп представляет "явную и реальную опасность" для страны, а парламентарии обещали защищать ее конституцию.

Трамп стал первым президентом США, кому импичмент вынесли дважды.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.

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