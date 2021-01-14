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Вперше в історії США: спікер Конгресу підписала оголошення другого імпічменту Трампу

Вашингтон, Четвер 14 січня 2021 03:56
Вперше в історії США: спікер Конгресу підписала оголошення другого імпічменту Трампу
Фото: Ненсі Пелосі (twitter/golos-ameriki)
Автор: Артур Родивилов

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підписала затверджене конгресменами обвинувальний висновок щодо імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Йому інкримінується підбурювання до повстання, пов'язане з нападом прихильників президента на Капітолій.

Про це повідомляє CNN.

Вона зазначила, що в середу, 13 січня, Палата представників продемонструвала, що "ніхто не стоїть вище закону, навіть президент США".

За словами Пелосі, Трамп представляє "очевидну і реальну небезпеку" для країни, а парламентарії обіцяли захищати її конституції.

Трамп став першим президентом США, кому винесли імпічмент двічі.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США проголосувала за ухвалення резолюції про імпічмент Трампа. Її підтримали 232 конгресмени, проти висловилися 197 законодавців. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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