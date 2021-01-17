Впервые в истории США: при Белом доме будет работать советник по научным вопросам

Избранный президент Джо Байден представил в субботу свою команду советников в научной сфере, заявив, что его администрация будет руководствоваться "наукой и истиной". Байден впервые в истории Белого дома повысил должность научного советника до уровня члена Кабинета министров.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Избранный президент выдвинул на пост директора Управления по политике в области науки и технологий Эрика Ландера, математика, генетика и биолога. Представляя Ландера, Байден охарактеризовал его как "одного из самых блестящих людей, которых я знаю".

Избранный вице-президент Камала Харрис во время представления команды ученых Белого дома вспомнила о своей покойной матери, занимавшейся научными исследованиями в области онкологических заболеваний, и научившей ее критически мыслить.

"Наука, стоящая за изменением климата - это не обман. Наука, изучающая вирус, беспристрастна. Применяются одни и те же законы, одни и те же доказательства являются истинными, вне зависимости от того принимаете ли вы это или нет", - заявила Харрис.

Эрик Ландер - директор-основатель Института Брода Массачусетской больницы общего профиля, профессор биологии Массачусетского технологического института (MIT) и профессор системной биологии Гарвардской медицинской школы. Он был ведущим автором первой статьи, в которой исследователи описали строение человеческого генома.

Избранный президент также пригласил в научную команду Белого дома доктора Френсиса Коллинза, директора Национального института здоровья, который вместе с Ландером изучал геном человека. Байден назначил сопредседателями Совета по науке и технологиям при президенте двух выдающихся женщин-ученых. Совет возглавят химик-технолог, лауреат Нобелевской премии по химии 2018 года Франсес Арнольд и Мария Зубер, вице-президент MIT по исследованиям и профессор геофизики.

Должность директора по политике в области науки и технологий требует утверждения Сенатом.

На пост заместителя директора по политике в области науки и технологий избранный президент номинировал социолога Алондру Нельсон из Принстонского университета.

Накануне Избранный президент США Джожеф Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Она известна своей поддержкой Украины.