Вперше в історії США: при Білому домі буде працювати радник з наукових питань

Обраний президент Джо Байден представив у суботу свою команду радників у науковій сфері, заявивши, що його адміністрація буде керуватися "наукою та істиною". Байден вперше в історії Білого дому підвищив посаду наукового радника до рівня члена Кабінету міністрів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Обраний президент висунув на посаду директора Управління з питань політики в галузі науки та технологій Еріка Ландера, математика, генетика і біолога. Представляючи Ландера, Байден схарактеризував його як "одного з найбільш блискучих людей, яких я знаю".

Обраний віце-президент Камала Харріс під час подання команди вчених Білого дому згадала про свою покійну матір, яка займалася науковими дослідженнями в області онкологічних захворювань, і навчила її критично мислити.

"Наука, що стоїть за зміною клімату - це не обман. Наука, що вивчає вірус, неупереджена. Застосовуються одні й ті ж закони, одні й ті ж докази є істинними, незалежно від того, чи приймаєте ви це чи ні", - заявила Харріс.

Ерік Ландер - директор-засновник Інституту Броду Массачусетської лікарні загального профілю, професор біології Массачусетського технологічного інституту (MIT) і професор системної біології Гарвардської медичної школи. Він був провідним автором першої статті, в якій дослідники описали будову людського геному.

Обраний президент також запросив в наукову команду Білого дому доктора Френсіса Коллінза, директора Національного інституту здоров'я, який разом з Ландером вивчав геном людини. Байден призначив співголовами Ради з науки та технологій при президентові двох видатних жінок-вчених. Раду очолять хімік-технолог, лауреат Нобелівської премії з хімії 2018 року Франсес Арнольд і Марія Зубер, віце-президент МІТ з досліджень і професор геофізики.

Посаду директора з питань політики в галузі науки та технологій вимагає затвердження Сенатом.

На посаду заступника директора з питань політики в галузі науки та технологій обраний президент номінував соціолога Алондру Нельсон з Прінстонського університету.

Напередодні обраний президент США Джо Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань. Вона відома своєю підтримкою України.