Впервые в истории. Что нужно знать о дебюте Украины в хоккейной Лиге чемпионов

3 сентября ХК "Донбасс" сыграет свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Ранее украинские команды еще не играли в главном хоккейном турнире Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Что такое хоккейная Лига чемпионов

Хоккейные клубы Европы давно искали формат соревнований, благодаря которому они могли бы получить качественный трансъевропейский турнир. Первый розыгрыш ХЛЧ прошел в сезоне-2014/2015.

В Лиге чемпионов на постоянной основе участвуют представители шести топ-чемпионатов Европы: Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австрии. Также в турнир приглашают команды из лиг-претендентов, например - из Дании, Великобритании и Норвегии.

В Лигу чемпионов попадает победитель второго по рангу евротурнира - Континентального кубка IIHF.

ХЛЧ оставила за собой право вручать и wildcard клубам, которые соответствуют философии турнира и являются привлекательными для развития Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 в ХЛЧ сыграют 32 клуба из 14 стран. Команды поделены на 8 групп по 4 в каждой. На групповом этапе каждый из соперников играет с каждым по два раза - дома и в гостях.

В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а дальше команды идут по выстроенной сетке, играя дважды с каждым следующим соперником - на своем и на чужом льду.

В финале все решается в рамках одного поединка.

Решающий матч этого сезона состоится 1 марта. Победитель Лиги чемпионов получает кубок, который называется Европейский трофей. Это название кубка Лиги чемпионов оставили в память о турнире, трансформировавшись из которого, собственно, и родилась современная ХЛЧ.

Как "Донбасс" попал в этот турнир

По словам руководства донецкого клуба, работа с хоккейной Лигой чемпионов велась давно. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель приглашал "Донбасс" принять участие в дебютном сезоне ХЛЧ, но тогда дончане выступали в КХЛ и могли рассчитывать на свободные даты в календаре под игры чемпионской лиги.

Перед этим сезоном "Донбасс" получил от ХЛЧ wildcard. Дебютировав в еврокубках в 2011 году, дончане постоянно являются участниками континентальных турниров, а в 2013 году стали первым и пока единственным украинским клубом выигравшим евротрофей - Континентальный кубок IIHF.

Исторический дебютный сезон в Лиге чемпионов донецкий клуб для начала проведет в компании крепкой датской команды "Рунгстед", многократного чемпиона Австрии мастеровитого коллектива "Клагенфурт", а также своего старого знакомого французского "Руана". Самый успешный клуб Франции последних лет трижды пересекался с "Донбассом" в Континентальном кубке. Побеждали в этих встречах и украинская, и французская команды.

"Донбасс" сыграет в группе G. Расписание матчей группы:

1-й тур

Пятница, 3 сентября

"Донбасс" - "Рунгстед"

"Клагенфурт" - "Руан"

2-й тур

Воскресенье, 5 сентября

"Донбасс" - "Руан"

"Клагенфурт" - "Рунгстед"

3-й тур

Четверг, 9 сентября

"Руан" - "Донбасс"

"Рунгстед" - "Клагенфурт"

4-й тур

Суббота, 11 сентября

"Рунгстед" - "Донбасс"

"Руан" - "Клагенфурт"

5-й ту р

Среда, 6 октября

"Донбасс" - "Клагенфурт"

"Руан" - "Рунгстед"

6-й тур

Вторник, 12 октября

"Рунгстед" - "Руан"

Среда, 13 октября

"Клагенфурт" - "Донбасс"

Призовые деньги

Сразу после своего основания в 2013 году хоккейная Лига чемпионов задекларировала намерение сделать свой турнир финансово привлекательным для клубов. В сезоне-2021/2022 между участниками Лиги чемпионов разыграют сумму 3,31 млн евро. Победитель получит 495 тысяч.

Каждый участник группового этапа гарантированно получит 60 тысяч евро. За участие в последующих раундах бонусы будут увеличиваться.

Где смотреть Лигу чемпионов

Официальным бродкастером хоккейной Лиги чемпионов в Украине является телеканал XSPORT. Канал объявил, что покажет в прямом эфире все игры чемпиона Украины и в общей сложности 50 матчей сезона. Вживую матчи "Донбасса" в Лиге чемпионов можно посмотреть в киевском Дворце спорта.