Вперше в історії. Що потрібно знати про дебют України в хокейній Лізі чемпіонів

3 вересня ХК "Донбас" зіграє свій дебютний матч у Лізі чемпіонів. Раніше українські команди ще не грали в головному хокейному турнірі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Що таке хокейна Ліга чемпіонів

Хокейні клуби Європи давно шукали формат змагань, завдяки якому вони могли б отримати якісний транс'європейський турнір. Перший розіграш ХЛЧ пройшов у сезоні-2014/2015.

У Лізі чемпіонів на постійній основі беруть участь представники шести топ-чемпіонатів Європи: Швеції, Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Німеччини та Австрії. Також в турнір запрошують команди з ліг-претендентів, наприклад - з Данії, Великобританії та Норвегії.

До Ліги чемпіонів потрапляє переможець другого за рангом євротурніру - Континентального кубка IIHF.

ХЛЧ залишила за собою право вручати й wildcard клубам, які відповідають філософії турніру і є привабливими для розвитку Ліги чемпіонів.

У сезоні-2021/2022 в ХЛЧ зіграють 32 клуби з 14 країн. Команди поділені на 8 груп по 4 в кожній. На груповому етапі кожен із суперників грає з кожним по два рази - вдома і в гостях.

У плей-офф виходять по дві кращі команди з кожного квартету, а далі команди йдуть по вибудуваній сітці, граючи двічі з кожним наступним суперником - на своєму і на чужому льоду.

У фіналі все вирішується в рамках одного поєдинку.

Вирішальний матч цього сезону відбудеться 1 березня. Переможець Ліги чемпіонів отримує кубок, який називається Європейський трофей. Цю назву кубка Ліги чемпіонів залишили в пам'ять про турнір, трансформувавшись з якого, власне, і народилася сучасна ХЛЧ.

Як "Донбас" потрапив у цей турнір

За словами керівництва донецького клубу, робота з хокейною Лігою чемпіонів велася давно. Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель запрошував "Донбас" взяти участь у дебютному сезоні ХЛЧ, але тоді донеччани виступали в КХЛ і могли розраховувати на вільні дати в календарі під Ігри чемпіонської Ліги.

Перед цим сезоном "Донбас" отримав від ХЛЧ wildcard. Дебютувавши в єврокубках у 2011 році, донеччани постійно є учасниками континентальних турнірів, а у 2013 році стали першим і поки єдиним українським клубом, який виграв євротрофей - Континентальний кубок IIHF.

Історичний дебютний сезон в Лізі чемпіонів донецький клуб для початку проведе в компанії міцної данської команди "Рунгстед", багаторазового чемпіона Австрії майстровитого колективу" Клагенфурт", а також свого старого знайомого французького"Руана". Найуспішніший клуб Франції останніх років тричі перетинався з "Донбасом" у Континентальному кубку. Перемагали в цих зустрічах і українська, і французька команди.

"Донбас" зіграє в групі G. розклад матчів групи:

1-й тур

П'ятниця, 3 вересня

"Донбас"- "Рунгстед"

"Клагенфурт" - "Руан"

2-й тур

Неділя, 5 вересня

"Донбас"- "Руан"

"Клагенфурт" - "Рунгстед"

3-й тур

Четвер, 9 вересня

"Руан" - "Донбас"

"Рунгстед" - "Клагенфурт"

4-й тур

Субота, 11 вересня

"Рунгстед" - "Донбас"

"Руан" - "Клагенфурт"

5-й ту р

Середа, 6 жовтня

"Донбас" - "Клагенфурт"

"Руан" - "Рунгстед"

6-й тур

Вівторок, 12 жовтня

"Рунгстед" - "Руан"

Середа, 13 жовтня

"Клагенфурт" - "Донбас"

Призові гроші

Відразу після свого заснування у 2013 році хокейна Ліга чемпіонів задекларувала намір зробити свій турнір фінансово привабливим для клубів. У сезоні-2021/2022 між учасниками Ліги чемпіонів розіграють суму 3,31 млн євро. Переможець отримає 495 тисяч.

Кожен учасник групового етапу гарантовано отримає 60 тисяч євро. За участь в наступних раундах бонуси будуть збільшуватися.

Де дивитися Лігу чемпіонів

Офіційним бродкастером хокейної Ліги чемпіонів в Україні є телеканал XSPORT. Канал оголосив, що покаже в прямому ефірі всі ігри чемпіона України й в цілому 50 матчів сезону. Наживо матчі "Донбасу" в Лізі чемпіонів можна подивитися в київському Палаці спорту.