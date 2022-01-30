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Впервые в истории. "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС

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Киев, Воскресенье 30 января 2022 12:05
Впервые в истории. "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС Фото: "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС (npp.zp.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 января "Энергоатом" запустил одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Энергоатома".

"Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает со всеми 15-ю энергоблоками одновременно!"- говорится в сообщении.

Указано, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС пока нет, оборудование работает в заданном режиме.

"Сегодня, 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к сети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности" ,- рассказали в пресс-центре.

Напомним, что с декабря 2021 года компания работала 14-ю энергоблоками с 15-ти.

Добавим, недавно на Запорожской АЭС отключили от сети четвертый энергоблок.

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Энергоатом АЭС
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