Вперше в історії. "Енергоатом" запустив одночасно всі 15 енергоблоків АЕС
Сьогодні, 30 січня "Енергоатом" запустив одночасно усі 15 енергоблоків АЕС. Що вперше за всю історію атомної енергетики України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Енергоатому".
"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!" - йдеться в повідомленні.
Вказано, що зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС наразі немає, обладнання функціонує в заданому режимі.
"Сьогодні, 30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", - розповіли у прес-центрі.
Нагадаємо, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти.
Додамо, нещодавно на Запорізькій АЕС відключили від мережі четвертий енергоблок.