Впервые в Европе: министром финансов в Нидерландах назначили женщину

Министром финансов в Нидерландах назначили Сигрид Кааг. Она стала первой женщиной, возглавившей казначейство в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Сигрид Кааг возглавляет партию "Демократы 66" в Нидерландах. В новом кабинете премьер-министра Марка Рютте она заменит Вопке Хукстра из "Христианско-демократической партии".

Политик отметила, что у нее довольно амбициозные планы на будущее - она будет бороться не только за Нидерланды, но и за всю Европу.