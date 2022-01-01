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Впервые в Европе: министром финансов в Нидерландах назначили женщину

Новина українською →
Нидерланды, Суббота 01 января 2022 01:07
Впервые в Европе: министром финансов в Нидерландах назначили женщину Фото: Сигрид Кааг, министр финансов Нидерландов (Wikimedia )
Автор: Наталья Скороход

Министром финансов в Нидерландах назначили Сигрид Кааг. Она стала первой женщиной, возглавившей казначейство в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сигрид Кааг возглавляет партию "Демократы 66" в Нидерландах. В новом кабинете премьер-министра Марка Рютте она заменит Вопке Хукстра из "Христианско-демократической партии".

Политик отметила, что у нее довольно амбициозные планы на будущее - она будет бороться не только за Нидерланды, но и за всю Европу.

" У нас амбициозные планы на ближайший период. Нидерланды отстаивают важный выбор и инвестиции в образование, климат и сильную Европу... Роль министра финансов имеет решающее значение в ответственной реализации этих планов", - заявила Кааг.

Напомним, что в Нидерландах произошла трагедия. Из-за фейерверков там пострадали дети.

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