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Вперше в Європі: міністром фінансів у Нідерландах призначили жінку

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Нідерланди, Субота 01 січня 2022 01:07
Вперше в Європі: міністром фінансів у Нідерландах призначили жінку Фото: Сігрід Кааг, міністр фінансів Нідерландів (Wikimedia )
Автор: Наталья Скороход

Міністром фінансів в Нідерланди призначили Сігрід Кааг. Вона стала першою жінкою, яка очолила казначейство в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Сігрід Кааг очолює партію "Демократи 66" в Нідерландах. У новому Кабінеті прем'єр-міністра Марка Рютте вона замінить Вопке Хукстра з "Християнсько-демократичної партії".

Політик зазначила, що у неї досить амбітні плани на майбутнє - вона буде боротися не тільки за Нідерланди, але і за всю Європу.

"У нас амбітні плани на найближчий період. Нідерланди відстоюють важливий вибір та інвестиції в освіту, клімат і сильну Європу... Роль міністра фінансів має вирішальне значення у відповідальній реалізації цих планів", - заявила Кааг.

Нагадаємо, що у Нідерландах сталася трагедія. Через феєрверки там постраждали діти.

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