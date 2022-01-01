Вперше в Європі: міністром фінансів у Нідерландах призначили жінку

Міністром фінансів в Нідерланди призначили Сігрід Кааг. Вона стала першою жінкою, яка очолила казначейство в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Сігрід Кааг очолює партію "Демократи 66" в Нідерландах. У новому Кабінеті прем'єр-міністра Марка Рютте вона замінить Вопке Хукстра з "Християнсько-демократичної партії".

Політик зазначила, що у неї досить амбітні плани на майбутнє - вона буде боротися не тільки за Нідерланди, але і за всю Європу.