Впервые у этого вида животных: в зоопарке Денвера выявили коронавирус в двух гиен

В зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) коронавирус выявили у двух гиен. Это первый в мире случай заражения животных этого вида COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Denver Channel .

По словам представителя зоопарка, у заразившихся коронавирусом гиен очень легкие симптомы заболевания. Животные ведут активно и нормально взаимодействуют со смотрителями.

"Гиены - стойкие, выносливые животные, которые очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке", - рассказал изданию представитель зоопарка.

По его словам, заразившиеся гиены должны полностью выздороветь. Он также сообщил, что в зоопарке у других животных также выявляли коронавирус. В частности, у 11 львов и 2 тигров результаты теста на COVID оказались положительными.