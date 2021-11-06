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Впервые у этого вида животных: в зоопарке Денвера выявили коронавирус в двух гиен

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Денвер, Суббота 06 ноября 2021 21:46
Впервые у этого вида животных: в зоопарке Денвера выявили коронавирус в двух гиен Фото: в США впервые выявили коронавирус у гиен (twitter.com/13thBlueKnight)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) коронавирус выявили у двух гиен. Это первый в мире случай заражения животных этого вида COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Denver Channel.

По словам представителя зоопарка, у заразившихся коронавирусом гиен очень легкие симптомы заболевания. Животные ведут активно и нормально взаимодействуют со смотрителями.

"Гиены - стойкие, выносливые животные, которые очень устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке", - рассказал изданию представитель зоопарка.

По его словам, заразившиеся гиены должны полностью выздороветь. Он также сообщил, что в зоопарке у других животных также выявляли коронавирус. В частности, у 11 львов и 2 тигров результаты теста на COVID оказались положительными.

Напомним, в конце сентября в США подтвердили случай заражения хорька коронавирусом.

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