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Впервые с апреля. Индия возобновит экспорт вакцин в рамках COVAX

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Индия, Вторник 09 ноября 2021 11:16
Впервые с апреля. Индия возобновит экспорт вакцин в рамках COVAX Фото: Индия возобновит экспорт вакцин в рамках COVAX (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Индия впервые с апреля возобновит экспорт вакцин от коронавирус бедных стран в рамках программы COVAX. Это произойдет уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, речь идет о поставках препарата Covishield.

Указано, что в COVAX уже начали планировать распределение будущих поступлений индийской вакцины для разных стран.

"Ожидаем подтверждения SII (Института сыворотки Индии - ред.) для заказа на покупку, маркировку и разрешение на экспорт, выданное для каждой партии вакцин...первые поставки, при условии, что индийское правительство выдаст разрешение на экспорт, состоятся через несколько недель", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Институт сыворотки Индии (SII), что является крупнейшим в мире производителем вакцин, почти в четыре раза увеличил объем производства Covishield - до 240 миллионов доз в месяц с апреля, когда Индия прекратила весь экспорт, чтобы прививать население во время всплеска коронавируса.

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