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Впервые в Африке: Нигерия запустила собственную цифровую валюту

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Нигерия, Понедельник 25 октября 2021 22:05
Впервые в Африке: Нигерия запустила собственную цифровую валюту Фото: Нигерия запустила собственную цифровую валюту (punchng.com)
Автор: Валерия Полищук

Центральный банк Нигерии выпустил собственную цифровую валюту. Аналог национальной валюты Нигерии - найры - eNaira стала первой цифровой валютой в странах Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Punch.

"Наша страна стала первой в Африке и одной из первых в мире, создав и введя в обращение для своих граждан цифровую валюту", - заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

По его словам, появление eNaira придаст новый импульс не только национальной, но и всей африканской экономике.

Как в Нигерии, так и за ее пределами любой желающий сможет получить доступ к цифровой валюте, открыв в своем смартфоне виртуальный кошелек. Преимущество eNaira состоит в том, что она не привязана к банковскому счету и ей могут пользоваться те, кто не имеют доступ к банковской системе. С помощью цифровой валюты можно проводить платежи через мобильные платформы, а также делать инвестиции.

eNaira не является криптовалютой, и все транзакции контролируются регулирующими финансовый рынок властями. При этом курс eNaira привязан к национальной валюте Нигерии, и поэтому ее не смогут использоваться как спекулятивный инструмент.

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