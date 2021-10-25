Вперше в Африці: Нігерія запустила власну цифрову валюту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Punch .

"Наша країна стала першою в Африці і однією з перших у світі, створивши і ввівши в обіг для своїх громадян цифрову валюту", - заявив президент Нігерії Мухаммаду Бухарі.

За його словами, поява eNaira додасть новий імпульс не тільки національній, але і всій Африканській економіці.

Як в Нігерії, так і за її межами будь-який бажаючий зможе отримати доступ до цифрової валюти, відкривши у своєму смартфоні віртуальний гаманець. Перевага eNaira полягає в тому, що вона не прив'язана до банківського рахунку і їй можуть користуватися ті, хто не мають доступ до банківської системи. За допомогою цифрової валюти можна проводити платежі через мобільні платформи, а також робити інвестиції.

eNaira не є криптовалютою, і всі транзакції контролюються регулюючими фінансовий ринок владою. При цьому курс eNaira прив'язаний до національної валюти Нігерії, і тому її не зможуть використовуватися як спекулятивний інструмент.