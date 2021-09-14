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Впервые за более 60 лет: в Британии началась реставрация Стоунхенджа

Автор: Валерия Полищук

В Великобритании началась масштабная реставрация Стоунхенджа. Камни, на которых появились трещины, отремонтируют впервые за более 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Работы начались после того, как лазерное сканирование показало, что камни перемычек, швы и бетонный раствор, с помощью которого они балансируют между вертикальными камнями, подверглись эрозии.

Ожидается, что работа специалистов займет около двух недель.

В частности, будут установлены строительные леса, чтобы рабочие могли добраться до вершины камней и заменить разрушающийся бетонный раствор на раствор извести.

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Великобритания