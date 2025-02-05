Вперше в Україні. Водія позбавили прав через порушення правил військового обліку

Через порушення правил військового обліку громадян можуть обмежувати у праві керування транспортними засобами. Перший такий випадок в Україні вже зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Opendatabot.

Як можна "втратити" права через порушення правил військового обліку

Згідно з інформацією сервісу моніторингу, в Україні зафіксовано перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.

Йдеться про те, що суд задовольнив відповідний позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку - допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж якщо ця вимога не буде відкликана", - пояснили в Opendatabot.

При цьому в Єдиному державному реєстрі судових рішень ("Бабуся") можна знайти щонайменше 41 судову справу, пов'язану з обмеженням права на керування транспортним засобом через порушення правил військового обліку.

Дані пошуковика щодо справ про обмеження права керувати авто (інфографіка: opendatabot.ua)

Зазначається, що наразі у більшості випадків суди повертають подібні справи назад. Однак це пов'язано лише із проблемами в оформленні позовів - зокрема з несплатою ТЦК та СП судового збору.

Адвокат Валентина Слободянюк пояснила, що "ТЦК, як державні органи, могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами - адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року".

"Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова - тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з'явитися в бюджетах ТЦК. Відповідно збільшаться й шанси на успіх в судах", - додала вона.

За словами експерта, обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян. Такий захід впливу активно практикують, наприклад, державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах.

Уточнюється, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені - в них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

"Це може бути пов'язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроект уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання", - припустили на платформі.

Слободянюк підтвердила, що "дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи".

"Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, у закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень в ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу", - розповіла вона.

Підставою для цього, за її словами, можуть бути "інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ".

Отже, українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише:

через судові послуги у додатку "Дія";

в електронному кабінеті системи "єСуд".

Тим часом перевірити наявність штрафів від ТЦК та СП можна в Єдиному державному реєстрі боржників (де відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку).

Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України - за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.