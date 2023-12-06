Вперше за новим календарем. Традиції на День Миколая та які свята будуть у грудні

Сьогодні, 6 грудня, українці вперше відзначають День святого Миколая разом із більшістю християн світу. Завдяки календарній реформі церкви, дата свята відтепер є точнішою, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше.
Більш детально про нову дату Миколая, заходи в цей день, а також яке ще важливе свято припадає на 6 грудня – в матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці використовувалися: календар Православної церкви України, текст рішення Помісного собору ПЦУ, ст. 73 КЗпП, законопроєкт №9431, Wikipedia.
Впродовж тривалого часу День пам'яті Миколая Чудотворця святкували в Україні 19 грудня – за юліанським церковним календарем. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.
Церковна спільнота з 1 вересня перейшла на новоюліанський календар, що враховує астрономічні неточності юліанської системи, та майже збігається з григоріанським календарем у римо-католиків (крім визначення дати Великодня).
За новим стилем, дати релігійних свят змістилися на 13 днів раніше. Таким чином, День святого Миколая в Україні святкуватимуть в один день із західними країнами – 6 грудня.
Дата свята Миколая за новим календарем – 6 грудня (скріншот Церковний календар ПЦУ)
Свято за "старим" стилем 19 грудня не забороняється. На Помісному соборі ПЦУ було вирішено дати можливість парафіям та монастирям, за бажанням, проводити служби у важливі дати за юліанським календарем певний період, щоб перехід був поступовим та не викликав суперечок.
Більшість парафій, які поки не перейшли на новоюліанський календар, належать до УПЦ (колишній московський патріархат).
6 грудня вшановують пам'ять святого Чудотворця Західні церкви (католицька, протестантська, лютеранська церкви, а також пресвітеріанство, англіканство та ряд інших течій). Вони послуговуються григоріанським календарем. Близько 2 млрд вірян на Землі є саме західними християнами.
Більшість Східних церков (православних) також святкують День Миколая на початку грудня за новоюліанським календарем:
Крім того, новоюліанський календар свят використовують Болгарська греко-католицька церква, Греко-візантійська католицька церква, Румунська греко-католицька церква та Українська греко-католицька церква.
День Миколая продовжують святкувати 19 грудня за юліанським стилем у православній церкві Ізраїля, Росії (РПЦ), Молдовській православній церкві (московський патріархат), Білоруській православній церкві (московський патріархат), Сербії, Чорногорії, православній церкві Польщі, Північної Македонії, Грузії.
Святий Миколай Чудотворець – реальна людина. Це єпископ з міста Мира часів Римської імперії. Миколай народився в заможній родині. Його батьки були християнами, хоч на той час прихильників цієї релігійної течії переслідували.
Ще у молодому віці він вирішив присвятити себе церковному служінню, був обраний єпископом в Лікії. Про Миколая складено багато легенд, а церква прославляє його, як зразок глибокої, міцної, істинної віри, що допомагала в його діяннях. Він рятував людей від тюрми та смертної кари, зцілював хворих. Батьки залишили Миколаю великий спадок, який він витрачав на допомогу бідним.
Найвідоміша легенда про святого – як він допоміг збіднілому чоловіку забезпечити трьох доньок приданим. Миколай потайки приносив золото до будинку родини. Вважається, що саме звідти й з'явилася традиція дарувати дітям анонімні подарунки на свято.
На Миколая зранку діти знаходять під подушками, у шкарпетках чи взутті подарунки від святого. За традицією, він залишає їх лише слухняній малечі, а той, хто поводив себе погано, може отримати в подарунок прутик.
Чудотворець став головним персонажем різдвяних свят. Це відбулося в США в 19 столітті після виходу оповідання Клемента Кларка Мура, в якому Святий Миколай (Санта Клаус) на Різдво їздив у санях, що були запряжені оленями. Згодом Санта став надзвичайно популярним і в Європі.
Вважається, що саме на Миколая стартують зимові свята. Цього дня запалюють вогники на головних ялинках у містах. Україна теж дотримується цієї традиції.
У 2023 році вогники на головній ялинці засяють ввечері 6 грудня. Святкове дерево встановили на Софійській площі Києва, проте через війну масових заходів та ярмарків не буде.
Попереду на нас чекають головні свята зими, і їх дати теж змістилися внаслідок переходу на новоюліанський календар:
Дату Різдва змінили також і на державному рівні. Верховна рада ухвалила відповідні зміни до статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні. Так, святковий день з нагоди Різдва Христового встановлено на 25 грудня. "Старої" дати 7 січня в КЗпП тепер немає.
Зазначимо, додаткових вихідних на Різдво та Новий рік не буде, через продовження дії воєнного стану в Україні щонайменше до 15 лютого 2024.
Крім церковного свята Миколая, в Україні сьогодні вітають військових. День ЗСУ відзначають 6 грудня.
Саме цього дня 32 роки тому Верховна рада ухвалила "Закон про Збройні сили України", за яким фактично була створена армія сучасної незалежної країни. А свято почали відзначати з 1993 року.
До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ: Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики.
Кожен рід військ має своє професійне свято, проте 6 грудня об'єднує всіх українських військових, які наразі мужньо боронять нашу землю від російського агресора.
Більш докладно про те, чи зможе Україна швидко перейти на нові дати свят й звідки взялося 7 січня, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про значення свята Миколая та які цікаві народні традиції були в українців цього дня.