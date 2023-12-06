ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре

Среда 06 декабря 2023 06:00
UA EN RU
Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре Фото: День Николая открывает цикл зимних праздников (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Сегодня, 6 декабря, украинцы впервые отмечают День святого Николая вместе с большинством христиан мира. Благодаря календарной реформе церкви, дата праздника стала точнее, а рождественско-новогодний сезон начинается раньше.

Подробнее о новой дате Николая, мероприятиях в этот день, и какой еще важный праздник приходится на 6 декабря – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: календарь Православной церкви Украины, текст решения Поместного собора ПЦУ, ст. 73 КЗоТ, законопроект №9431, Wikipedia.

Почему праздник перенесли

В течение длительного времени День памяти Николая Чудотворца праздновали в Украине 19 декабря – по юлианскому церковному календарю. Однако в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) приняли историческое решение об изменении системы летоисчисления.

Церковное сообщество с 1 сентября перешло на новоюлианский календарь, который учитывает астрономические неточности юлианской системы, и почти совпадает с григорианским календарем у римо-католиков (кроме определения даты Пасхи).

По новому стилю, даты религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, День святого Николая в Украине будут праздновать в один день с западными странами – 6 декабря.

Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабре

Дата праздника Николая по новому календарю – 6 декабря (скриншот Церковный календарь ПЦУ)

Праздник по "старому" стилю 19 декабря не запрещается. На Поместном соборе ПЦУ было решено дать возможность приходам и монастырям, по желанию, проводить службы в важные даты по юлианскому календарю определенный период, чтобы переход был постепенным и не вызывал споров.

Большинство приходов, которые пока не перешли на новоюлианский календарь, принадлежат к УПЦ (бывший московский патриархат).

Когда в мире отмечают День святого Николая

6 декабря чтят память святого Чудотворца Западные церкви (католическая, протестантская, лютеранская церкви, а также пресвитерианство, англиканство и ряд других течений). Они используют григорианский календарь. Около 2 млрд верующих на Земле являются именно западными христианами.

Большинство Восточных церквей (православных) также празднуют День Николая в начале декабря по новоюлианскому календарю:

  • Вселенский патриархат Константинополя;
  • Александрийский патриархат;
  • Антиохийский патриархат;
  • Румынская православная церковь;
  • Болгарская православная церковь;
  • Церковь Кипра;
  • Церковь Греции;
  • Автокефальная православная церковь Албании;
  • Православная церковь Украины;
  • Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Кроме того, новый юлианский календарь праздников используют Болгарская греко-католическая церковь, Греко-византийская католическая церковь, Румынская греко-католическая церковь и Украинская греко-католическая церковь.

День Николая продолжают праздновать 19 декабря по юлианскому стилю в православной церкви Израиля, России (РПЦ), Молдавской православной церкви (московский патриархат), Белорусской православной церкви (московский патриархат), Сербии, Черногории, православной церкви Польши, Северной Македонии, Грузии.

Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабреФото: религиозные праздники сместились на 13 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кем был Николай: значение праздника

Святой Николай Чудотворец – реальный человек. Это епископ из города Мира времен Римской империи. Николай родился в зажиточной семье. Его родители были христианами, хотя в то время приверженцев этого религиозного течения преследовали.

В молодом возрасте он решил посвятить себя церковному служению, был избран епископом в Ликии. О Николае сложено много легенд, а церковь прославляет его, как образец глубокой, крепкой, истинной веры, помогавшей в его деяниях. Он спасал людей от тюрьмы и смертной казни, исцелял больных. Родители оставили Николаю большое наследство, которое он тратил на помощь бедным.

Самая известная легенда о святом – как он помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Николай тайком приносил золото в дом семьи. Считается, что оттуда и появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.

Подарки под подушку и елка: традиции на Николая

На Николая с утра дети находят под подушками, в носках или обуви подарки от святого. По традиции, он оставляет их только послушным малышам, а тот, кто вел себя плохо, может получить в подарок розги.

Чудотворец стал главным персонажем рождественских праздников. Это произошло в США в 19 веке после выхода рассказа Клемента Кларка Мура, в котором Святой Николай (Санта Клаус) на Рождество ездил в санях, запряженных оленями. Впоследствии Санта стал очень популярен и в Европе.

Считается, что именно на Николая стартуют зимние праздники. В этот день зажигают огоньки на главных елках в городах. Украина тоже придерживается этой традиции.

Впервые по новому календарю. Традиции на День Николая и какие праздники будут в декабреФото: Главная елка 2023 возле Софийского собора (t.me/vitaliy_klitschko)

В 2023 году огни на главной елке засияют вечером 6 декабря. Праздничное дерево установили на Софийской площади Киева, однако из-за войны массовых мероприятий и ярмарок не будет.

Даты зимних праздников после реформы календаря

Впереди нас ждут главные праздники зимы, и их даты тоже сместились в результате перехода на новоюлианский календарь:

  • Сочельник – 24 декабря (ранее 6 января).
  • Рождество Христово – 25 декабря (ранее 7 января);
  • Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее 8 января);
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее 13 января);
  • День памяти святителя Василия Великого (Василия, когда посевают) – 1 января (ранее 14 января);
  • Крещение Господне – 6 января (ранее 19 января).

Дату Рождества изменили также и на государственном уровне. Верховная рада приняла соответствующие изменения в статью 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине. Так, праздничный день по случаю Рождества Христова установлен на 25 декабря. "Старой" даты 7 января в КЗоТ теперь нет.

Отметим, дополнительных выходных на Рождество и Новый год не будет из-за продолжения действия военного положения в Украине, как минимум до 15 февраля 2024.

Какой еще праздник 6 декабря

Кроме церковного праздника Николая, в Украине сегодня поздравляют военных. День ВСУ отмечают 6 декабря.

Именно в этот день 32 года назад Верховная рада приняла "Закон о Вооруженных Силах Украины", согласно которому фактически была создана армия современной независимой страны. А праздник начали отмечать с 1993 года.

В состав ВСУ входят Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Также есть отдельные роды войск ВСУ: Десантно-штурмовые, Войска связи и кибербезопасности, Силы спецопераций, Силы территориальной обороны, Медицинские силы, Силы поддержки и Силы логистики.

Каждый род войск имеет свой профессиональный праздник, однако 6 декабря объединяет всех украинских военных, которые мужественно защищают нашу землю от российского агрессора.

Более подробно о том, сможет ли Украина быстро перейти на новые даты праздников и откуда взялось 7 января, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее мы рассказывали о значении праздника Николая и какие интересные народные традиции были у украинцев в этот день.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ свято в Україні
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом