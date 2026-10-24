Вперше після вторгнення в Україну: російський танкер із дизелем вирушив до Нью-Йорка

Перший російський танкер із дизелем вже прямує до США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про дизельну угоду з Росією. Судно прибуде до Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними LSEG, 22 жовтня в порту Приморськ середній танкер "Агіой Фанендес" був завантажений 40 000 тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки. Судно йде під прапором Мальти, а його прибуття до США очікується 7 листопада.

Особи покупця та продавця поки невідомі. Однак зазначимо, що цей вантаж стане першим, який імпортовано до США з того часу, як колишній президент Джо Байден оголосив про заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів у США у 2022 році.

У п'ятницю представник Кремля підтвердив відплиття першого судна в рамках угоди, але не уточнив, чи вона прямувала на ринок США або в іншу країну.

"Наскільки мені відомо, вже надходили повідомлення з Міністерства енергетики про те, що перший танкер справді вирушив до своїх отримувачів, своїх покупців. Подальші постачання продовжуватимуться у стабільному темпі", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.