Впервые после вторжения в Украину: российский танкер с дизелем отправился в Нью-Йорк
Первый российский танкер с дизелем уже направляется в США после того, как президент Дональд Трамп объявил о дизельной сделке с Россией. Судно прибудет в Нью-Йорк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно данным LSEG, 22 октября в порту Приморск средний танкер "Агиой Фанендес" был загружен 40 000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизких содержанием серы. Судно идет под флагом Мальты, а его прибытия в США ожидается 7 ноября.
Личности покупателя и продавца пока неизвестны. Однако отметим, что этот груз станет первым, который импортирован в США с тех пор, как бывший президент Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов в США в 2022 году.
В пятницу представитель Кремля подтвердил отплытие первого судна в рамках соглашения, но не уточнил, направлялось ли оно на рынок США или в другую страну.
"Насколько мне известно, уже поступали сообщения из Министерства энергетики о том, что первый танкер действительно отправился к своим получателям, своим покупателям. Дальнейшие поставки будут продолжаться в стабильном темпе", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Что предшествовало
Напомним, что президент США Дональд Трамп з октября объявил о дизельной сделке в рамках своих условий по снижению растущих цен на дизель в преддверии промежуточных выборов в США 3 ноября.
В частности, он заявил,что Россия немедленно экспортирует на рынки США и мира 300 метрических тонн дизеля, затем 500 000 тонн в ноябре и 1 млн тонн "сразу после этого".
Также он отметил действие некоторых положений нового закона США о санкциях против России и пригрозил Европе запретом на экспорт дизельного топлива из США, если страны не высвободят больше средств из своих резервов для снижения цен.