UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше після видачі ордера на арешт. Путін вирушить на форум до Китаю, - Bloomberg

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кремль готує візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Він має взяти участь у форумі "Один пояс, один шлях", який відбудеться в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела повідомляють, що Путін прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у цьому заході.

Вперше після видачі ордера на арешт

Зазначається, що Путін не покидав Росію відтоді, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

З того моменту російський диктатор пропустив саміт БРІКС у Південній Африці. Також він повідомив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що не відвідає саміт "Великої двадцятки" наступного місяця.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше заявив, що розраховує прийняти Путіна для переговорів у серпні. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ердоган сам прибуде у РФ для зустрічі з главою Кремля. 

Останній візит Путіна до Китаю

Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року - менш ніж за три тижні до того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.

Тоді він був присутній на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном, на яких обидві сторони заявили про партнерство "без обмежень". Сі Цзіньпін відвідав Москву з державним візитом у березні цього року і висловив сподівання, що Путін приїде до Китаю до кінця року.

Bloomberg пише, що Путін готовий відвідувати тільки ті країни, де його служба безпеки може повністю гарантувати його безпеку. Джерела уточнюють, що Китай є одним із таких місць. 

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення.Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайМеждународный уголовный судВійна в Україні