Вперше після видачі ордера на арешт. Путін вирушить на форум до Китаю, - Bloomberg

Кремль готує візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Він має взяти участь у форумі "Один пояс, один шлях", який відбудеться в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела повідомляють, що Путін прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у цьому заході.

Вперше після видачі ордера на арешт

Зазначається, що Путін не покидав Росію відтоді, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

З того моменту російський диктатор пропустив саміт БРІКС у Південній Африці. Також він повідомив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що не відвідає саміт "Великої двадцятки" наступного місяця.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше заявив, що розраховує прийняти Путіна для переговорів у серпні. Однак пізніше з'явилася інформація, що Ердоган сам прибуде у РФ для зустрічі з главою Кремля.

Останній візит Путіна до Китаю

Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року - менш ніж за три тижні до того, як він віддав наказ про вторгнення в Україну.

Тоді він був присутній на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном, на яких обидві сторони заявили про партнерство "без обмежень". Сі Цзіньпін відвідав Москву з державним візитом у березні цього року і висловив сподівання, що Путін приїде до Китаю до кінця року.

Bloomberg пише, що Путін готовий відвідувати тільки ті країни, де його служба безпеки може повністю гарантувати його безпеку. Джерела уточнюють, що Китай є одним із таких місць.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення.Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.