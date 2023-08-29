Впервые после выдачи ордера на арест. Путин отправится на форум в Китай, - Bloomberg

Кремль готовит визит российского диктатора Владимира Путина в Китай. Он должен принять участие в форуме "Один пояс, один путь", который состоится в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники сообщают, что Путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в этом мероприятии.

Впервые после выдачи ордера на арест

Отмечается, что Путин не покидал Россию с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

С того момента российский диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке. Также он сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что не посетит саммит "Большой двадцатки" в следующем месяце.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает принять Путина для переговоров в августе. Однако позже появилась информация, что Эрдоган сам прибудет в РФ для встречи с главой Кремля.

Последний визит Путина в Китай

Последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года - менее чем за три недели до того, как он отдал приказ о вторжении в Украину.

Тогда он присутствовал на зимних Олимпийских играх в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином, на которых обе стороны заявили о партнерстве "без ограничений". Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом в марте этого года и выразил надежду, что Путин приедет в Китай до конца года.

Bloomberg пишет, что Путин готов посещать только те страны, где его служба безопасности может полностью гарантировать его безопасность. Источники уточняют, что Китай является одним из таких мест.

Связи Китая и России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения, в частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

К тому же Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.