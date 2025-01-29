Вперше за майже 30 років: Mazda змінює логотип марки

Очікується, що офіційне повідомлення про зміну емблеми буде опубліковано завтра – у 105-річчя компанії. При цьому повідомляється, що оновлений логотип може співіснувати з поточним дизайном залежно від його застосування.

Новий спрощений дизайн вперше з’явився в Інтернеті в липні 2024 року, коли Mazda зареєструвала його торгову марку в Японському патентному відомстві. Незважаючи на втрату металевої текстури, гострих країв і багатошарової глибини свого попередника, логотип залишається пізнаваним. Автовиробник стверджує, що більш плоска емблема виглядає чіткіше на екранах смартфонів і ноутбуків.

Японський автовиробник був заснований 30 січня 1920 року, але свій перший автомобіль випустив лише в 1931 році. Залишається дочекатись, коли нова емблема Mazda буде застосована до майбутніх серійних моделей.