Вперше в історії: на "Батьківщині-Матері" засяяли символи воєнної розвідки
Ввечері 7 вересня в Києві на монумент "Батьківщина-Мати" вперше в історії спроектували символіку ГУР та атрибути боротьби воєнних розвідників.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На найбільшій скульптурі столиці кияни могли розпізнати кілька впізнаваних символів воєнної розвідки.
- сова - тотемний знак воєнних розвідників;
- морська платформа Magura;
- гелікоптери Black Hawk зі спецпризначенцями;
- наземні роботизовані комплекси;
- бойові безпілотники.
Усі ці засоби допомагають Силам оборони знижувати спроможності російського агресора під час війни.
Таку 3D-проєкцію на монумент "Батьківщина-Мати" провели вперше за всю історію України. Захід присвятили Дню воєнної розвідки та боротьбі, яку воєнні розвідники продовжують під час війни за свободу країни.
Тим часом до цієї ж дати творці фільму про воєнну розвідку представили офіційний трейлер стрічки "ГУР: Код "Сікора".
В основу картини лягла реальна спецоперація розвідників під назвою "Синиця", яку провели у серпні 2023 року - тоді російський пілот перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 АМТШ із секретним обладнанням.
Нагадаємо, голова ГУР Олег Іващенко раніше назвав головні цілі Росії на цю зиму.
За його словами, ворог готує комбіновані удари ракетами та дронами по об'єктах енергетики і теплопостачання.