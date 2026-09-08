Впервые в истории: на "Батькивщине-Матери" засияли символы военной разведки

Вечером 7 сентября в Киеве на монумент "Батькивщина-Мать" впервые в истории спроектировали символику ГУР и атрибуты борьбы военных разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина .

На самой большой скульптуре столицы киевляне могли распознать несколько узнаваемых символов военной разведки.

сова - тотемный знак военных разведчиков;

морская платформа Magura;

вертолеты Black Hawk со спецназначенцами;

наземные роботизированные комплексы;

боевые беспилотники.

Все эти средства помогают Силам обороны снижать возможности русского агрессора во время войны.

Такую 3D-проекцию на монумент "Батькивщина-Мать" провели впервые за всю историю Украины. Мероприятие посвятили Дню военной разведки и борьбы, которую военные разведчики продолжают во время войны за свободу страны.

Тем временем к этой же дате создатели фильма о военной разведке представилиофициальный трейлер фильма "ГУР: Код "Сикора"" .