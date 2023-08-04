Впали з висоти 20 метрів. На Закарпатті обвалився міст, загинула туристка, є поранені

На Закарпатті одна туристка з Київської області загинула, ще дві дістали поранення через обвалення мосту у селі Кваси. Жінки впали з висоти 20 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, 3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району.

Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.

"Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла у автомобілі "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Ще двох 37-річних жінок, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу частини підвісного моста на Рахівщині, внаслідок якого одна жінка загинула та двоє травмувалося.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація події - стаття 288 (Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

"У справі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії", - йдеться в повідомленні МВС..

Зазначимо, що у Закарпатській області не вперше обвалюється міст. Так, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі. Постраждали троє людей. Згодом кількість постраждалих зросла до 5 осіб.