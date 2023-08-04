ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Упали с высоты 20 метров. На Закарпатье обрушился мост, погибла туристка, есть раненые

Новина українською →
Украина, Пятница 04 августа 2023 08:54
Упали с высоты 20 метров. На Закарпатье обрушился мост, погибла туристка, есть раненые Фото: на Закарпатье обрушился мост, погибла туристка, есть раненые (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье одна туристка из Киевской области погибла, еще две получили ранения из-за обрушения моста в селе Квасы. Женщины упали с высоты в 20 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, 3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины. Событие произошло в селе Квасы Раховского района.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жители Киевской области, находившиеся там на отдыхе.

"Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и носилками вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле "скорой", - говорится в сообщении.

Еще две 37-летние женщины, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.

Отметим, что в Закарпатской области не впервые обваливается мост. Так, 24 июля, обвалился мост в Тячевском районе. Пострадали трое человек. Позже количество пострадавших возросло до 5 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Народная партия
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена