Возврат акциза на топливо может спровоцировать новый топливный кризис, - эксперт

Возвращение акциза на топливо может привести к новому топливному кризису, а также возродит "серые" схемы. Правительству следовало бы бороться с контрабандным рынком горючего, который никуда не делся даже во время войны.

"Любые фискальные решения, особенно сейчас, должны быть тщательно просчитаны и рассмотрены все варианты. Например - если не возвращать акциз, то можно активнее бороться с теневой экономикой, ведь несмотря на войну, вопрос контрабанды у нас остается очень актуальным. Мы до войны теряли миллиарды на этом рынке - а между тем это ресурс, который может заменить повышение акциза на топливо", - отметил эксперт.

Он также считает, что попытки в очередной раз изменить фискальную политику на рынке топлива могут исказить рыночную конкуренцию, и загнать бизнес в "тень".

"Любая налоговая политика должна быть предсказуемой! У нас же эта норма нарушается постоянно, и субъекты хозяйствования часто не имеют времени подготовиться к этим изменениям. Постоянные инициативы налоговой не помогают бизнесу в работе, более того: это очень часто играет на руку нелегальному рынку. И в результате выиграют от возврата акцизов только "серые" дистрибьюторы", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экономист Андрей Новак заявил, что возвращение акциза на топливо повредит прежде всего ВСУ и аграриям, которые для выполнения своей работы нуждаются в горючем в очень больших объемах.