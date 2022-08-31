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Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, - експерт

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Середа 31 серпня 2022 11:37
Повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу, - експерт Фото: повернення акцизу на пальне може спровокувати нову паливну кризу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Повернення акцизу на пальне може призвести до нової паливної кризи, а також відродить "сірі" схеми. Уряду варто було б боротися з контрабандним ринком пального, який нікуди не подівся навіть під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Будь-які фіскальні рішення, особливо зараз, мають бути ретельно прораховані та розглянуті усі варіанти. Наприклад - якщо не повертати акциз, то можна активніше боротися з тіньовою економікою, адже попри війну, питання контрабанди у нас залишається дуже актуальним. Ми до війни втрачали мільярди на цьому ринку - а тим часом це ресурс, який може замінити підвищення акцизу на пальне", - зазначив експерт.

Він також вважає, що спроби в черговий раз змінити фіскальну політику на ринку пального можуть спотворити ринкову конкуренцію, і загнати бізнес у "тінь".

"Будь-яка податкова політика має бути передбачуваною! У нас же ця норма порушується постійно, і суб'єкти господарювання часто не мають часу підготуватися до цих змін. Постійні ініціативи податкової не допомагають бізнесу у роботі, ба більше того: це дуже часто грає на руку нелегальному ринку. І в результаті виграють від повернення акцизів тільки "сірі" дистриб’ютори", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше економіст Андрій Новак заявив, що повернення акцизу на пальне зашкодить передусім ЗСУ та аграріям, які для виконання своєї роботи потребують пальне у дуже великих обсягах.

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